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Украина нарастила производство электроэнергии в 2018 году

ЛЭП
14:35 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина в I кв. 2018 года увеличила производство электроэнергии на 3,8%.

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2018 года возросло на 3,8% (на 1 млрд 632,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 44 млрд 542,6 млн кВт-ч, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 7,6% – до 21 млрд 982,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 10 млрд 201,7 млн кВт-ч (-3,9% к январю-марту-2018), Южно-Украинской – 4 млрд 991,9 млн кВт-ч (+4%), Ривненской – 3 млрд 481,9 млн кВт-ч (-13,2%), Хмельницкой – 3 млрд 307,4 млн кВт-ч (-24%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 16,1% – до 17 млрд 613,9 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 18,7% – до 13 млрд 188,8 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 9%, до 4 млрд 425,1 млн кВт-ч.

В разрезе ГК ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" выработало 4,413 млрд кВт-ч (+9,1%), "ДТЭК Днипроэнерго" – 2 млрд 965,3 млн кВт-ч (+9,5%), "Центрэнерго" – 2 млрд 487,1 млн кВт-ч (+30,1%), "ДТЭК Востокэнерго" – 2 млрд 283,1 млн кВт-ч (+8,2%), "Донбассэнерго" – 1 млрд 40,4 млн кВт-ч (+3,1 раза).

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-марте 2018 года увеличили производство на 27% – до 4 млрд 35,7 млн кВт-ч, блок-станции – на 3%, до 377,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за первый квартал возросло на 29,5% – до 532,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 49,4% (в январе-марте 2017 года – 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 39,5% (35,4%), ГЭС и ГАЭС – 9,1% (7,4%), блок-станций – 0,8% (0,9%), альтернативных источников – 1,2% (1,0).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в марте 2018 года увеличилось на 14,8% (на 1 млрд 966,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 15 млрд 259,6 млн кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-марте 2018 года возрос на 7,6% (на 844,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 млн 893,5 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС – 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС – 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции – 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ – 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).

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Новости Бизнеса, АЭС, Минэнергоугля, ОЭС, Производство электроэнергии, Украина, Электроэнергия.
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