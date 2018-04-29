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МОН и Госэнергоэффективности будут сотрудничать в сфере энергоэффективности

Энергоэффективность
13:15 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Госэнергоэффективности и Министерство образования подписали Меморандум о партнерстве по внедрению энергосервиса для модернизации объектов.

На IV Форуме энергоэффективного партнерства Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба подписали Меморандум о партнерстве по внедрению энергосервиса для модернизации объектов, подчиненных МОН. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

МОН заинтересовано в вопросах энергоэффективности. Благодаря активной поддержке Министерства в феврале Агентством проведен семинар по вопросам ЭСКО с участием представителей более 200 университетов.

В результате начатого диалога с МОН 14 университетов предоставили Агентству данные по 150 потенциальных ЭСКО-объектов для публикации на сайте.

Инвесторы уже заинтересовались 40 объектами.

Роман Греба поблагодарил Госэнергоэффективности за инициативу по сотрудничеству и заверил в необходимости реализации ЭСКО-проектов в более 1000 общежитиях и более чем 2500 зданиях учебных заведений.

Также Сергей Савчук подписал Меморандум о сотрудничестве в вопросах ЭСКО между Госэнергоэффективности и Государственным агентством водных ресурсов Украины.

"На сегодняшний день Госводагентство является первым центральным органом исполнительной власти, где успешно завершен 4 тендера по внедрению ЭСКО на насосных станциях", - отметил С.Савчук.

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Ирина Овчаренко подтвердила, что в области водного хозяйства, которая является достаточно энергоемкой, сделан первый шаг по внедрению энергосервиса.

"Ежегодно мы тратим около миллиарда гривен на оплату электроэнергии. Благодаря ЭСКО можно достичь около 20% экономии энергопотребления и направить сэкономленные средства на восстановление и модернизацию насосно-силового оборудования. На сегодня ЭСКО планируется по 4 насосным станциям. Тендеры проведены и в ближайшее время состоится утверждение существенных условий договоров. Убеждена, что Госводагентство продемонстрирует пример успешного сотрудничества власти и бизнеса и будет образцом для всех остальных", - отметила И. Овчаренко.

Кроме этого, Меморандумы о партнерстве в вопросе ЭСКО подписано с руководством Держпродспоживслужбы и Госкомстата.

Госэнергоэффективности продолжит формировать базу потенциальных для энергосервиса объектов государственных учреждений и предоставлять партнерам все необходимые консультации в процессе заключения договоров с инвесторами.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Внедрение энергосервиса, Госэнергоэффективности, Меморандум, Модернизация объектов, МОН, Партнерство.
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