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Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали об упрощенной системе

Кассовые аппараты
10:44 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины создало пилотный проект по внедрению кассовых аппаратов по упрощенной регистрации.

В Министерстве финансов пообещали упростить регистрацию кассовых аппаратов, передает Минфин.

"Минфин наработал проект постановления для внедрения пилотного проекта, в ходе которого проведут изучение и опытную эксплуатацию новейших моделей для регистрации расчетных операций, в частности, усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программных и программно-технических комплексов и их возможность использования для расчетных операций", — говорится в сообщении министерства.

 

Отмечается, что это позволит:

  • исследовать инновационные разработки по регистрации расчетных операций;
  • исследовать целесообразность внедрения в деятельность субъектов хозяйствования и применение на ряду с традиционными новейших моделей РРО;
  • расширить перечень имеющихся моделей и функций РРО, создаст предпосылки для демонополизации рынка РРО;
  • упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;
  • стимулировать субъектов хозяйствования к применению РРО.

После публичного обсуждения проект постановления доработают и податут на рассмотрение Кабмина.

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Кроме того, Минфин подготовил законопроект о создании условий для дистанционной торговли ("Кэшбек"), который будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов, повысит их прозрачность, уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО.

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Новости Бизнеса, Кассовый аппарат, Минфин, Упрощение регистрации.
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