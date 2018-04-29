Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали об упрощенной системе
Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины создало пилотный проект по внедрению кассовых аппаратов по упрощенной регистрации.
В Министерстве финансов пообещали упростить регистрацию кассовых аппаратов, передает Минфин.
"Минфин наработал проект постановления для внедрения пилотного проекта, в ходе которого проведут изучение и опытную эксплуатацию новейших моделей для регистрации расчетных операций, в частности, усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программных и программно-технических комплексов и их возможность использования для расчетных операций", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что это позволит:
- исследовать инновационные разработки по регистрации расчетных операций;
- исследовать целесообразность внедрения в деятельность субъектов хозяйствования и применение на ряду с традиционными новейших моделей РРО;
- расширить перечень имеющихся моделей и функций РРО, создаст предпосылки для демонополизации рынка РРО;
- упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;
- стимулировать субъектов хозяйствования к применению РРО.
После публичного обсуждения проект постановления доработают и податут на рассмотрение Кабмина.
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Кроме того, Минфин подготовил законопроект о создании условий для дистанционной торговли ("Кэшбек"), который будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов, повысит их прозрачность, уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО.