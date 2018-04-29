Использование кассовых аппаратов: в Минфине рассказали об упрощенной системе

В Министерстве финансов пообещали упростить регистрацию кассовых аппаратов, передает Минфин.

"Минфин наработал проект постановления для внедрения пилотного проекта, в ходе которого проведут изучение и опытную эксплуатацию новейших моделей для регистрации расчетных операций, в частности, усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программных и программно-технических комплексов и их возможность использования для расчетных операций", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что это позволит:

исследовать инновационные разработки по регистрации расчетных операций;

исследовать целесообразность внедрения в деятельность субъектов хозяйствования и применение на ряду с традиционными новейших моделей РРО;

расширить перечень имеющихся моделей и функций РРО, создаст предпосылки для демонополизации рынка РРО;

упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;

стимулировать субъектов хозяйствования к применению РРО.

После публичного обсуждения проект постановления доработают и податут на рассмотрение Кабмина.

Кроме того, Минфин подготовил законопроект о создании условий для дистанционной торговли ("Кэшбек"), который будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов, повысит их прозрачность, уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО.