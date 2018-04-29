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Украинские порты уменьшили перевалку экспортных грузов
14:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Мининфраструктуры сообщили об уменьшении на 7,4% перевалки экспортных грузов в морских портах Украины по сравнению с прошлым годом.

В I квартале перевалка экспортных грузов в морских портах Украины уменьшилась на 7,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает  Мининфраструктуры.

"Перевалка экспортных грузов составила 23,8 млн тонн, что на 7,4% ниже, чем годом ранее. Наибольший прирост показали черные металлы (на 17% больше) — 4,2 млн тонн, из них 2,6 млн тонн — металлопрокат (на 0,8% больше)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что грузооборот транзитных грузов за первый квартал 2018 года вырос на 38,4% до 3,2 млн тонн.

Импорт по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 30% и составил 5,6 млн тонн. В частности, было перевалено 1,9 млн тонн руды (на 20,7% больше),1,4 млн тонн угля (на 24,1% больше), а также 544 тыс. тонн нефти (на 51% больше).

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Всего морские порты Украины с января по март 2018 года перевалили 32,8 млн тонн грузов, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Переработка грузов в контейнерах в морских портах за отчетный период выросла на 38,8% с объемом 2525 тыс. тонн.

Напомним, в Украине начал свою деятельность новый филиал Администрации морских портов Украины — "Дноуглубительный флот", созданный как обособленное подразделение предприятия.

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Новости Бизнеса, Мининфраструктуры, Морские порта Украины, Перевалка экспортных грузов, Снижение.
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