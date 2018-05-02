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США увеличат финпомощь для кибербезопасности в Украине

Кибератака
18:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: США увеличат помощь для укрепления кибербезопасности Украины вдовое.

США увеличат в два раза размер финансовой помощи для укрепления кибербезопасности Украины, сообщил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удвоим размер помощи в направлении укрепления кибербезопасности (Украины – ред.) с $5 до 10 млн", - сказал он журналистам в среду в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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Новости Бизнеса, Кибератака, Кибербезопасность, США, Уэсс Митчелл.
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