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Гройсман: Угольная отрасль очень "тенизирована" и коррумпирована

Владимир Гройсман
15:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина взяла курс на энергонезависимость и на добычу собственного украинского газа.

Энергетический сектор Украины должен быть прозрачным, демонополизированным и конкурентным. Это подчеркнул Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Мы могли за предыдущих 10 лет стать полностью энергонезависимой страной, но этого не произошло. Теперь мы взяли курс на энергонезависимость, на энергосбережение и на добычу собственного украинского газа, которого нам будет достаточно для обеспечения потребностей государства", - сказал Гройсман.

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Он подчеркнул, что основной ориентир работы в этой сфере - стать самодостаточной страной по энергоресурсам, тем более что залежей энергоресурсов и возможностей производства энергии в стране достаточно.

"У людей должно быть право выбора, где им покупать энергоресурс, по какой цене и по какому сервису, - это очень важно", - отметил глава правительства.

Премьер-министр также затронул вопрос реформы угольной отрасли. "Я считаю, что государственная угольная отрасль очень "тенизирована" и очень коррумпирована. Оттуда надо выбивать все эти теневые схемы. Для меня это принципиальный вопрос. Такую задачу я поставил перед министерством и министром (министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом - ред.)", - сказал Гройсман.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Добыча собственного газа, Коррупция, Энергонезависимость.
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