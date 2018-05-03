Гройсман: Угольная отрасль очень "тенизирована" и коррумпирована

Энергетический сектор Украины должен быть прозрачным, демонополизированным и конкурентным. Это подчеркнул Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Мы могли за предыдущих 10 лет стать полностью энергонезависимой страной, но этого не произошло. Теперь мы взяли курс на энергонезависимость, на энергосбережение и на добычу собственного украинского газа, которого нам будет достаточно для обеспечения потребностей государства", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что основной ориентир работы в этой сфере - стать самодостаточной страной по энергоресурсам, тем более что залежей энергоресурсов и возможностей производства энергии в стране достаточно.

"У людей должно быть право выбора, где им покупать энергоресурс, по какой цене и по какому сервису, - это очень важно", - отметил глава правительства.

Премьер-министр также затронул вопрос реформы угольной отрасли. "Я считаю, что государственная угольная отрасль очень "тенизирована" и очень коррумпирована. Оттуда надо выбивать все эти теневые схемы. Для меня это принципиальный вопрос. Такую задачу я поставил перед министерством и министром (министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом - ред.)", - сказал Гройсман.