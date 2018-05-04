Переоформление субсидии: как будут начислять и у кого могут забрать

В текущем году украинцев ожидают определенные новшества в расчетах субсидий за коммунальные услуги. В Минсоцполитики отметили, что правила субсидий несколько изменились для того, чтобы помощь от государства была доступна только тем, кто в ней действительно нуждается.

До сих пор субсидии назначали раз в год, в мае, при этом рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время. Теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре.

Повторно за субсидиями не нужно обращаться большинству людей, при условии, что субсидианты ни приобрели предметов роскоши, и не имеют в составе домохозяйства трудоспособных с нулевым доходом. А это около 85% всех субсидиантов, и им государственная помощь назначается в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

Но другим 15% субсидантов нужно будет обратиться в органы соцзащиты, чтобы им переназначили помощь.

Кому нужно переоформить субсидию

Для переоформления субсидий в 2018 году нужно повторно подавать документы – заявление и декларацию – таким категориям граждан:

1. Арендаторам жилья;

2. Внутренне перемещенным лицам;

3. Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

4. Семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

5. Семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

6. Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

При этом внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации, где указан состав домохозяйства.

Кого лишат субсидии

Согласно изменениям в программе назначения субсидий, внесенными Кабмином, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать лица, скрывающие доходы, имеющие большие дома или квартиры или имеющие теневую занятость.

Точнее – владельцы больших квартир более 120 м2, домов площадью более 200 м2 и новых автомобилей до 5 лет потеряют право на субсидию.

Однако если автомобиль был получен в качестве транспорта для инвалидов от органа соцзащиты, то право на субсидию будут сохранено. А случаи приобретения автомобиля перед выходом на пенсию могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке, тогда субсидию можно сохранить.

Что касается занятости, то людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не зарегистрированным в качестве безработных, поскольку работают без оформления в Украине или за границей, органы социальной защиты автоматически будут считать доход в размере трех прожиточных минимумов – 5286 гривен. А действительно безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости.