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Аграрии отчитались об экспорте: сколько тонн зерновых уже продано

Зерновые
10:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госпотребслужба сообщает, что украинские аграрии на начало мая уже экспортировали свыше 35 млн зерновых.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 4 мая экспортировали более 35 млн тонн зерновых. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В частности, аграрии экспортировали более 15,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 9 млн тонн, фуражной - более 6,4 млн тонн), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - почти 15 млн тонн. Отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 38 млн тонн зерновых, в частности, 16 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 10,5 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,6 млн тонн), ячменя - 5,1 млн тонн, кукурузы – почти 17 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,6 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн тонн, сои - более 2,5 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 3,7 млн тонн (в том числе рапса - более 1 млн тонн, сои - более 2,7 млн тонн).

В Украине стартовала посевная кампания

Как сообщалось, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл. Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

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Новости Бизнеса, Госпотребслужба, Зерновые, Украинские аграрии, Экспорт.
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