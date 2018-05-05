Утвержден состав делегации для переговоров о пересмотре ЗСТ с Македонией

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации для переговоров о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Республикой Македония, говорится в обнародованном на сайте президента указе.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Республикой Македония о пересмотре положений соглашения о свободной торговле между Украиной и Республикой Македония", – говорится в указе.

Согласно документу, делегацию возглавит заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Соглашение о ЗСТ с Украины и Македонии вступило в силу в 2001 году.