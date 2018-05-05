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Утвержден состав делегации для переговоров о пересмотре ЗСТ с Македонией

Наталья Микольская
14:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко назначил торгового представителя Украины Наталью Микольскую главой делегации для переговоров о пересмотре ЗСТ с Македонией.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации для переговоров о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Республикой Македония, говорится в обнародованном на сайте президента указе.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Республикой Македония о пересмотре положений соглашения о свободной торговле между Украиной и Республикой Македония", – говорится в указе.

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Согласно документу, делегацию возглавит заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Соглашение о ЗСТ с Украины и Македонии вступило в силу в 2001 году.

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Новости Бизнеса, Делегация, ЗСТ, Македония, Наталья Микольская, Переговоры, Петр Порошенко, Президент Украины, Состав, Украина.
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