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ЗСТ с Турцией: в МЭРТ рассказали детали переговоров

Переговоры
15:44 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Заместитель министра экономического развития Наталья Микольская сообщила, что Украина и Турция завершили очередной раунд переговоров по заключению ЗСТ.

Украина и Турция завершили десятый раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. На этом этапе обсуждался доступ к рынку сельскохозяйственных товаров, рынку услуг, положения соглашения о телекоммуникациях и электронной коммерции. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Десятый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией завершен. На этом этапе обсудили доступ к рынку сельскохозяйственных товаров, рынку услуг, положения соглашения о телекоммуникациях и электронной коммерции. Мы существенно продвинулись по этим вопросам", - сообщила Микольская.

Как добавила она, раунд был непростой. Задача украинской стороны — стимулировать экспорт перерабатывающей продукции там, где есть добавленная стоимость. И там, где есть применение новейших технологий, поскольку в пищевой переработке также достаточно активно применяются новейшие технологии.

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"Двигаемся интенсивно, поскольку у обеих сторон есть понимание, что соглашение — в приоритете правительств двух стран", — отметила торговый представитель Украины.

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Новости Бизнеса, Заключение соглашения о ЗСТ, Переговоры, Соглашение о ЗСТ, Украина и Турция.
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