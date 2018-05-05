ЗСТ с Турцией: в МЭРТ рассказали детали переговоров

Украина и Турция завершили десятый раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. На этом этапе обсуждался доступ к рынку сельскохозяйственных товаров, рынку услуг, положения соглашения о телекоммуникациях и электронной коммерции. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Десятый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией завершен. На этом этапе обсудили доступ к рынку сельскохозяйственных товаров, рынку услуг, положения соглашения о телекоммуникациях и электронной коммерции. Мы существенно продвинулись по этим вопросам", - сообщила Микольская.

Как добавила она, раунд был непростой. Задача украинской стороны — стимулировать экспорт перерабатывающей продукции там, где есть добавленная стоимость. И там, где есть применение новейших технологий, поскольку в пищевой переработке также достаточно активно применяются новейшие технологии.

"Двигаемся интенсивно, поскольку у обеих сторон есть понимание, что соглашение — в приоритете правительств двух стран", — отметила торговый представитель Украины.