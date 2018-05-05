США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины

Действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 видов украинских товаров, говорится в сообщении Минэкономразвития Украины в субботу.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", – отметило украинское ведомство.

Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года – через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления", – подчеркивает украинское ведомство.

Оно напоминает, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.