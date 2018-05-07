Гройсман назвал главную дорогу для ремонта в этом году

Капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский является приоритетной задачей на 2018 год.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Twitter.

Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року. Від початку робіт усередині квітня здійснили фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування вирівнюючого шару. #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/Igvkqw0U6a — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 мая 2018 г.

"Ремонт на участке дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Это один из наиболее приоритетных проектов в этом году", - отметил Гройсман.

По его словам, с начала работ в середине апреля осуществили фрезерование асфальтобетонного покрытия и укладку выравнивающего слоя.

Как сообщалось, 18 апреля правительство одобрило решение относительно капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке км 347+200 - км 356+200 (Полтавская область).

В КМУ считают, что это даст возможность уменьшить уровень аварийности, которая приведет к улучшению экологического и санитарного состояния окружающей среды, улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики и пропускную способность на участке национального транспортного коридора Европа-Азия. Ремонт дороги будет осуществляться в рамках реализации совместного проекта Укравтодора и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "Проект развития дорожной отрасли" при проведении реконструкции международной автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Полтава-Харьков.