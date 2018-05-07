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Гройсман назвал главную дорогу для ремонта в этом году

Ремонт дороги
15:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал дорогу №1 для ремонта в 2018 году.

Капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский является приоритетной задачей на 2018 год.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Twitter.

"Ремонт на участке дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Это один из наиболее приоритетных проектов в этом году", - отметил Гройсман.

По его словам, с начала работ в середине апреля осуществили фрезерование асфальтобетонного покрытия и укладку выравнивающего слоя.

Как сообщалось, 18 апреля правительство одобрило решение относительно капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке км 347+200 - км 356+200 (Полтавская область).

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В КМУ считают, что это даст возможность уменьшить уровень аварийности, которая приведет к улучшению экологического и санитарного состояния окружающей среды, улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики и пропускную способность на участке национального транспортного коридора Европа-Азия. Ремонт дороги будет осуществляться в рамках реализации совместного проекта Укравтодора и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "Проект развития дорожной отрасли" при проведении реконструкции международной автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Полтава-Харьков.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, Ремонт дорог.
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