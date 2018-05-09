Япония и Украина намерены сотрудничать в сфере ядерной энергетики

В Министерстве энергетики и угольной промышленности была проведена рабочая встреча с представителями посольства Японии в Украине, в ходе которой была достигнута договоренность о совместном сотрудничестве по вопросам модернизации оборудования для ядерной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Японская сторона сообщила о намерениях сотрудничать с Украиной по вопросам модернизации оборудования для ядерной энергетики, в частности по изготовлению и модернизации турбин, в том числе для атомно-энергетических объектов в третьих странах, и анонсировала подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО "Турбоатом" и Toshiba Energy Systems, которое запланировано на июнь 2018 года", - говорится в сообщении.

Также представители министерства подчеркнули, что украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с другими странами как в направлении приборостроения, так и в направлениях, обеспечивающих развитие и модернизацию энергетической сферы Украины.

"На сегодня 15 энергоблоков АЭС Украины обеспечивают производство более 56% электроэнергии в балансе электроэнергии страны", - говорится в сообщении.