Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год

Правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".

"Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий надо привлекать квалифицированных советников… Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине", – прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в четверг, спрогнозировав сильное противостояние с противниками такого подхода.

Как пояснил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%), Херсонская (99,8328%), Днепровская (99,9277%), Криворожская (99,9864%) и Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие), "Азовмаш" (50%), "Турбоатом" (75,2241%), ЗТМК (51%), "Ориана" (99,9988%), Завод алюминиевой фольги (госпредприятие), "Президент-Отель" (100%), "Центрэнерго" (78,289%), ОПЗ (99,5667%) и "Сумыхимпром" (99,9952%).

Как отметил В.Трубаров, в управлении Минэкономразвития три предприятия: ОГХК (100%), "Электротяжмаш" и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятия), еще два объекта в управлении Минагрополитики - "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная компания "Краснолиманская" (госпредприятие), "Украгролизинг" (100%) и "Индар" (70,7016%).

Как сообщалось, Верховная Рада 18 января 2018 года приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного имущества", которая вступила в силу с 7 марта. В связи с этим ФГИ пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году. В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году согласно переходным положениям нового закона без смены ранее намеченных сроков, осталось только четыре позиции: 99,567% акций ОПЗ, 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК) и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс ФГИ запланировал на май, "Центрэнерго" – на июнь.

Дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году должен был быть дополнительно утвержден правительством, однако ЗАлК в нем отсутствует.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.