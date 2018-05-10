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Мэру Киева повысили зарплату

Виталий Кличко
13:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины увеличил оклад мэру Киева с 11 тыс. до 15,4 тыс. грн.

 Кабинет министров Украины установил должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов в 15,4 тыс. грн, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – 12,2 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Кабмин установил оклад для первого заместителя председателя городского (в том числе секретаря Киевсовета) и областных советов в 13,8 тыс. грн, заместителей председателя советов – 12,4 тыс. грн.

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Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных громад с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 8 тыс. грн, до 15 тыс. человек – 7,5 тыс. грн.

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Новости Бизнеса, Виталий Кличко, зарплата мэра Киева, Киев, Мэр Киева.
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