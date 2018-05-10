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Гройсман и Насалик обсудят с немецким министром "Северный поток-2"

Министры Украины в Раде
14:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики Игорь Насалик представят министру энергетики Германии позицию Украины по "Северному потоку - 2".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в понедельник встречаться с министром энергетики Германии, где предоставят позицию Украины по "Северному потоку-2". Об этом сказал министр енергеткы и угольной промышленности Игорь Насалик журналистам после заседания правительства.

"В понедельник в 8:00 я встречаюсь с министром энергетики Германии, после этого премьер-министр еще будет встречаться. Мы изложим позицию Украины по "Северному потоку-2". "Северный поток-2" — это не экономический проект, это чисто политический проект, который направлен на то, чтобы выдавить Украины из транзита российского газа", — подчеркнул он.

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Министр отметил, что предложение россиян о транзите через украинскую ГТС на уровне 10-15 млрд куб. м газа является убыточной для Украины.

"Условно говоря, если 40 млрд куб. м Украина транспортирует российского газа, то мы где-то на уровне экономическом "Северного потока" прибыльные. Если это меньше — мы убыточные экономически", - добавил он.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Германия, Игорь Насалик, Позиция Украины, Строительство "Северного потока-2".
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