Глава ФГИ назвал самый проблемный объект большой приватизации

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров назвал крупнейшее химическое предприятие Украины Одесский припортовый завод (ОПЗ) самым проблемным объектом большой приватизации.

"Этот объект остается самым проблемным. Главная проблема – это его долги, которые закреплены решениями судов. К сожалению, на сегодняшний день мы с нашими инвестиционными советниками только подходим к решению вопроса, связанного с реструктуризацией данных долговых обязательств", - сказал он в эфире "5 канала".

Трубаров добавил, что в нынешней ситуации "лучше не спешить" с продажей ОПЗ.

ОПЗ после длившегося с июля 2017 года простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября.

29 января 2018 года первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что завод нашел нового поставщика газа – частную "Всеукраинскую Энерго Компанию" и запускает производство аммиака и карбамида.

30 апреля руководство завода приняло решение о полной остановке предприятия по причине уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

После длительной остановки ОПЗ работал в прошлом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 млрд грн. Кроме того, предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов. В Фонде госимущества сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов.

При этом тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл. Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. Среди прочих, там есть и "Одесский припортовый завод".

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.