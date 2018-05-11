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Гройсман считает, что "ОПЗ" специально довели "до ручки"

ОПЗ
16:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Одесский припортовый завод специально довели до ручки, чтобы не приватизировать.

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о ситуации, которая сложилась на Одесском припортовом заводе. Комментарий глава правительства озвучил в интервью "112 Украина" во время рабочего визита в Ужгород.

"ОПЗ просто довели до ручки, я вчера об этом говорил, с точки зрения правления. Я об этом вчера говорил на правительстве. Считаю, что здесь сейчас у нового руководителя Фонда госимущества есть серьезный вызов, с которым он может справиться. Я готов ему помогать. Его (завод, - прим. ред.) специально завели в долги, я убежден в этом, правоохранительные органы должны дальше это расследовать. Его завели в долги, ослабили именно эти предприятия, потом водили всех по кругу, чтобы его не приватизировать, а удерживать в этих коррупционных лапах", - заявил он.

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По словам Премьера, правительство в настоящее время занято решением проблем предприятия. "Я не вижу пока политической или хозяйственной воли у руководства (завода, - прим. ред.)", - добавил Гройсман.

30 апреля работа Одесского припортового завода была остановлена из-за прекращения поставок газа. Ранее производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января текущего года.

Отметим, ОПЗ является государственным предприятием.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, ОПЗ, Премьер-министр Украины, Приватизация, ФГИ.
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