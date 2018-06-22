Новый закон о валюте: разрешено все, что не запрещено

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который ранее назывался "О валюте".

За принятие законопроекта №8152 в целом с озвученными под стенограмму правками (кроме 261) и технико-юридическими правками проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно презентации Национального банка к соответствующему законопроекту, новый закон заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Законопроектом предполагалося ввести новый режим валютного регулирования, определить категориально-терминологический аппарат валютного регулирования, установить общий режим проведения валютных операций на территории Украины, детали осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведение операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Законопроектом также предлагается установить нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточнить их состав, регламентировать права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Проектом также предлагается урегулировать права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

Законопроект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, что позволит "препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка".

Проектом для этого предлагается отдельно определить правовой режим введения защитных мер, направленных на уменьшение рисков стабильности банковской и/или финансовой системы страны и устранения негативного влияния возможных последствий давления на платежный баланс, что может угрожать достижению целей денежно-кредитной политики, а также валютной политики государства.