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Антимонопольный комитет оштрафовал газотрейдеров за сговор и повышение цен

Автогаз
10:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов автозаправочных станций на 40,99 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - сказано в сообщении.

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Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО "Газ постачання" на 8,07 млн грн, ООО "Нафтотрейд Ресурс" – на 5,44 млн грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – на 5,17 млн грн, ООО "Факторинг Груп" – на 4,55 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 4,18 млн грн. Также крупные штрафы выписаны ООО "Авантаж 7" (3,27 млн грн), ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" (3,2 млн грн), ООО "ОККО-Ритейл" (2,88 млн грн), ООО "Надежда Ритейл" (2,71 млн грн) и ООО "Монтажналадка" (1,07 млн грн).

Как сообщалось, в конце октября 2016 года АМКУ оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах. На компанию "Золотой Экватор" наложен штраф в размере 16,2 млн грн, "ВОГ Ритейл" - 54 млн грн, "ОККО Нефтепродукт" - 77,8 млн грн, "Альянс Холдинг" - 39,7 млн грн, "АМИК Украина" - 12,5 млн грн, "СОКАР Петролеум" - 2,5 млн грн, "Параллель" - 1,4 млн грн. В мае этого года Хозяйственный суд Киева подтвердил правомерность наложения АМКУ в октябре 2016 года 54 млн грн штрафа на "ВОГ Ритейл".

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Новости Бизнеса, АЗС, Антимонопольный комитет Украины, Сжиженный газ.
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