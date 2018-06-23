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НБУ договорился об изготовлении в Украине денег для других стран

НБУ
15:35 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины и компания Crane Currency договорились о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков по заказу других стран.

Национальный банк Украины и компания Crane Currency 22 июня подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков, что подтверждает общее видение перспектив будущего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с ним.

Президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон в свою очередь отметила, что во время прошлогоднего визита была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора. "Поэтому я надеюсь, что этот договор станет основой для расширения совместных долгосрочных проектов", - подчеркнула она.

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Документ имеет целью урегулирование деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора. Основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

Как известно, Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы. В частности Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты Соединенных Штатов Америки. Комбинированной опыт Crane Currency в сфере дизайна, производства бумаги и печати, а также долгосрочных партнерских отношений с центральными банками многих стран мира насчитывает более 200 лет.

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Новости Бизнеса, Денежные знаки, Другие страны, Заказ, Изготовление, НБУ, Сотрудничество.
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