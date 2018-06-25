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Переработка мусора поможет Украине экономить около 1 млрд куб. м газа в год

Переработка мусора
13:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук подсчитал, что Украина с помощью производства энергии из мусора может сэкономить около 1 млрд кубометров газа в год.

Благодаря производству энергии из мусора, Украина сможет сэкономить приблизительно 1 млрд кубометров газа в год. Об этом сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает пресс-служба Агентства.

"Производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд куб. м газа в год, а также решить проблему свалок", — сообщил Савчук.

Как уточнил он, по расчетам Госэнергоэффективности, из 10 млн тонн мусора, попадающего на полигоны, можно производить 3,5 млн Гкал тепловой энергии и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Таким образом, потенциал замещения газа составляет до 1 млрд куб. м ежегодно.

"Укрнафта" в мае продала 41,5 миллиона кубов газа собственной добычи

Отмечается, что наиболее эффективным вариантом такого проекта является вариант, который предусматривает сортировку мусора, получения биогаза из биологической фракции и обязательную когенерацию — производство электрической и тепловой энергии.

"Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию из биогаза можно реализовывать по повышенному "зеленому" тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам", — пояснил Савчук.

Напомним, Украина должна достичь энергосбережения на уровне 9% уже к 2020 году, по сравнению с ситуацией в 2005-2009 годах.

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Новости Бизнеса, Госэнергоэффективности, Переработка мусора, Производство энергии, Экономия газа.
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