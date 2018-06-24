"Укрнафта" в мае продала 41,5 миллиона кубов газа собственной добычи

Публичное акционерное общество "Укрнафта" в мае реализовало 41,5 миллиона кубических метров природного газа собственной добычи. Об этом сообщается на сайте компании.

"ПАО "Укрнафта" реализовала 41,5 млн м3 природного газа собственной добычи майского ресурса на открытых аукционах и по двусторонним соглашениям: 18 млн м3 компания продала на "Украинской энергетической бирже", проведя шесть аукционов, по средневзвешенной цене 9145 грн/тыс. м3, а остальные - по двусторонним контрактам по средневзвешенной цене 9194 грн/тыс. м3", - говорится в сообщении "Укрнафты".

Отмечается, что в мае 2018 года добыча газа составила 88,7 млн куб. метров, увеличившись на 6% к предыдущему месяцу. Объем товарного газа составил 45,9 млн куб. метров.

Как сообщалось, Укрнафта перешла к продаже природного газа на открытых аукционах и по двусторонним соглашениям с апреля этого года. Цены, по которым компания реализует газ собственной добычи, соответствуют среднерыночным на момент продажи сырья.