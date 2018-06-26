В Украине разрешат приватизацию оборонных предприятий
Новости Бизнеса: Александр Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов
"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник в Киеве.
Турчинов добавил, что пока это жестко ограничивает действующее украинское законодательство.
По его словам, деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международным соглашениям.
По мнению Турчинова, эти меры позволят сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.