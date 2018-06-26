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В Украине разрешат приватизацию оборонных предприятий

Укроборонпром
16:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Александр Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний.

 Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник в Киеве.

Турчинов добавил, что пока это жестко ограничивает действующее украинское законодательство.

"Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой - не будет ослаблен экспертный контроль", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международным соглашениям.

По мнению Турчинова, эти меры позволят сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.

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Новости Бизнеса, Александр Турчинов, Верховная Рада, Оборонные компании, СНБО.
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