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ЕС продлил экономические санкции против РФ

ЕС
11:07 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что лидеры Евросоюза продлили на 6 месяцев экономические санкции в отношении России.

Европейский союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России. Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемые единство и солидарность с Украиной", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко лично поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.

"Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей", - отметил Президент.

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Напомним, спикер Верховной Рады Украины во время встречи в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном призвал ввести санкции против компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

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Новости Бизнеса, ЕС, Петр Порошенко, Продление, РФ, Экономические санкции.
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