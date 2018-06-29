Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных в России.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Кроме того, он поблагодарил за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".

Как сообщалось ранее, украинского омбудсмена Людмилу Денисову так и не пустили на встречу к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, тогда как уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову допустили к политзаключенному. В последствии, она заявила, что состояние здоровья Олега Сенцова удовлетворительное, но есть опасения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подать в парламент поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.