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Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери

Петр Порошенко
10:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных.

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных в России.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Кроме того, он поблагодарил за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".

Как сообщалось ранее, украинского омбудсмена Людмилу Денисову так и не пустили на встречу к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, тогда как  уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову допустили к политзаключенному. В последствии, она заявила, что состояние здоровья Олега Сенцова удовлетворительное, но есть опасения.  

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подать в парламент поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

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Все по теме:

Новости Украины, Международные партнеры, Освобождение, Петр Порошенко, Призыв, Решительные действия, Солсбери, Украинские политзаключенные.
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