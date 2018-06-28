Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию

Глава государства Петр Порошенко сообщил о намерении в ближайшее время подать в парламент поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

"В ближайшее время я передам проект изменений в Конституцию - поправку, которая закрепит две наши стратегические цели … – вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - сказал президент Петр Порошенко на торжественном выступлении по случаю Дня Конституции Украины 28 июня в Киеве.

Порошенко, подчеркнул, что одним из важнейшим изменением в Конституцию Украины является подержка крымских татар и вопрос Крыма.

Обращаюсь к главе Меджлису и народному депутату Рефату Чубарову он отметил, что конституционной комиссии необходимо активизировать свою работу и как можно скорее передать проект в Верховную Раду.

Как сообщалось, еще 15 июня президент заявил, что конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, сегодня украинцы отмечают 22-летие принятия Конституции Украины. В связи с этим имеют два дополнительные выходные - 28 и 29 июня.