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Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию

Петр Порошенко
11:05 Сегодня Телеграф
По материалам: Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко обещает в ближайшее время подать в Раду поправку к Конституции о намерении Украины вступить в ЕС и НАТО

Глава государства Петр Порошенко сообщил о намерении в ближайшее время подать в парламент поправку в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

"В ближайшее время я передам проект изменений в Конституцию - поправку, которая закрепит две наши стратегические цели … – вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - сказал президент Петр Порошенко на торжественном выступлении по случаю Дня Конституции Украины 28 июня в Киеве.
Порошенко, подчеркнул, что одним из важнейшим изменением в Конституцию Украины является подержка крымских татар и вопрос Крыма.

Украина отмечает 22-летие своей Конституции

Обращаюсь к главе Меджлису и народному депутату Рефату Чубарову он отметил, что конституционной комиссии необходимо активизировать свою работу и как можно скорее передать проект в Верховную Раду.

Как сообщалось, еще 15 июня президент заявил, что конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, сегодня украинцы отмечают 22-летие принятия Конституции Украины. В связи с этим имеют два дополнительные выходные - 28 и 29 июня.

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Новости Украины, Конституция, Конституция Украины, Петр Порошенко, Поправки к Конституции.
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