США призвали Украину выполнять требования МВФ по выделению нового транша

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выполнять требования Международного валютного фонда, касающиеся выделения следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, размещенном на сайте Госдепа.

Встреча американского дипломата и главы украинского правительства состоялась в рамках Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Копенгагене (Дания). Они обсудили антикоррупционные реформы, программу поддержки МВФ Украины, энергетическую безопасность и гуманитарные вопросы.

"В ходе встречи заместитель государственного секретаря Салливан особо отметил важность выполнения украинским правительством требований Международного валютного фонда, касающиеся следующего платежа по его пакету финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Он также отметил важность осуществления реформы в секторе энергетики и повторил позицию США о сопротивлении построению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Нынешняя программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 11 июня. По информации МВФ, Фонд проверит, соответствует ли этот закон рекомендациям Венецианской комиссии.

Кроме принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры, а также осуществить соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.