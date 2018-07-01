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Строительство "Северный поток-2": Россию не остановят санкции США
Новости мира: Строительство "Северного потока-2" из России в Германию возможно даже в случае введения санкций США против него.
Построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом сообщает DW.
"Это важно для "Газпрома", а в России сейчас много ликвидности (наличные и другие активы, которые можно быстро в нее перевести - прим. ред.) в евро", - рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.
Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.
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В США, напомним, критикуют проект, в частности из-за угрозы транзитному статусу Украины. Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".
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