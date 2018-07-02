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РФ продлила запрет на перевозки товаров из Украины

Грузоперевозки
15:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Россия продлила на полгода ограничение транзита товаров из Украины.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на перевозки через территорию России некоторых товаров с Украины в Казахстан и Киргизию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Экономическая правда со ссылкой на  "Новую Газету".

Напомним, с 1 января 2016 года в России вступил в силу указ, регламентирующий "обеспечение безопасности" при перевозках товаров с Украины в Казахстан и Киргизию через Россию.

Согласно документу, транзит стал возможен только через территорию Беларусь.

Первые санкции по отношению к России были утверждены Украиной в декабре 2015 года. Тогда под запрет ввоза из России на территорию Украины попали мясные, молочные продукты, хлебобулочные изделия, детское питание, корма для животных, ряд медицинских препаратов и удобрений.

Транзит газа через Украину всего за 6 месяцев сократился на 7%

Также в январе 2016 года Министерство экономического развития Украины опубликовало дополнительный список товаров, запрещенных для поставки из России.

В дополнительный перечень эмбарго попали лук, консервы, икра, шоколад, различные соусы и приправы, а также все производные от зерновых культур.

После введения Россией ограничений на транзит товаров власти Украины подали иск во Всемирную торговую организацию для их отмены.

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Новости Бизнеса, Владимир Путин, Россия, Транзит товаров, Экономика Украины.
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