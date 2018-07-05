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Петренко рассказал, сколько Украина уже высказала с Газпрома

Министр юстиции Павел Петренко
12:47 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Киев взыскал с российского "Газпрома" более 100 млн гривен, кроме того ведутся переговоры о получении еще 172 млрд гривен.

Сейчас идут переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд грн.

Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в пользу государства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем микроблоге в Twitter, сообщает 112.ua

 "Мы уже взыскали более 100 млн грн с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", – написал он.

Министр также добавил, что сейчас идут переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд грн.

 "Мы сейчас ведем переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскании с "Газпрома" еще 172 млрд грн долга", - отметил Петренко.

Напоминаем, 28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассматривая иск "Нафтогаза" к "Газпрому", постановил взыскать с российской компании компенсации в пользу Украины на сумму 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных транзитных объемов газа.

Ми зараз ведемо перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з «Газпрому» ще 172 млрд грн боргу. #МінЮст #ПРЯМА_МОВА

— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

 Кроме того, "Газпром" получил обязательство выплатить в пользу "Нафтогаза" 2,56 млрд долл.

 "Газпром" в ответ на решение заявил, что начинает расторжение газовых контрактов с Украиной. После этого Украина конфисковала все находящиеся в пределах страны активы российской компании.

Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"

 В начале мая "Нафтогаз" сообщил о наложении ареста на активы "Газпрома" в Нидерландах в рамках взыскания 2,6 млрд долл. по решению арбитража. "Газпром" ответил жалобой в швейцарский суд, требуя приостановить исполнение решения арбитража.

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Новости Бизнеса, Газпром, Кабмин, Павел Петренко, Стокгольмского арбитраж.
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