Петренко рассказал, сколько Украина уже высказала с Газпрома

Сейчас идут переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд грн.

Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в пользу государства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем микроблоге в Twitter, сообщает 112.ua

"Мы уже взыскали более 100 млн грн с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", – написал он.

Министр также добавил, что сейчас идут переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд грн.

"Мы сейчас ведем переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскании с "Газпрома" еще 172 млрд грн долга", - отметил Петренко.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Напоминаем, 28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассматривая иск "Нафтогаза" к "Газпрому", постановил взыскать с российской компании компенсации в пользу Украины на сумму 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных транзитных объемов газа.

Ми зараз ведемо перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з «Газпрому» ще 172 млрд грн боргу. #МінЮст #ПРЯМА_МОВА

— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Кроме того, "Газпром" получил обязательство выплатить в пользу "Нафтогаза" 2,56 млрд долл.

"Газпром" в ответ на решение заявил, что начинает расторжение газовых контрактов с Украиной. После этого Украина конфисковала все находящиеся в пределах страны активы российской компании.

В начале мая "Нафтогаз" сообщил о наложении ареста на активы "Газпрома" в Нидерландах в рамках взыскания 2,6 млрд долл. по решению арбитража. "Газпром" ответил жалобой в швейцарский суд, требуя приостановить исполнение решения арбитража.