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"Малая" приватизация: "ProZorro.Продажи" аккредитовало 10 электронных площадок

ProZorro
15:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Министерство экономического развития Украины опубликовало 10 первых электронных площадок, получивших аккредитацию для проведения "малой" приватизации.

Первые 10 электронных площадок получили аккредитацию для проведения "малой" приватизации, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в четверг.

"Мы продолжаем тестировать площадки. Потенциально к программе может присоединиться более 40 систем, которые уже работают с "ProZorro.Продажи" на других аукционах. Помимо этого, ожидаем, что к нам примкнут площадки, которые ранее не работали с государственными продажами", – цитирует пресс-служба директора госпредприятия "Прозорро Продажи" Алексея Соболева.

Аккредитацию получили площадки "Госзакупки.Онлайн", "Электронные торги Украины", "25 часов", "Сеть публичных аукционов", "Национальная электронная биржа", научно-производственное предприятие "Информационные технологии", "Перспектива-Коммодити", "Катеринославская", "Биржа.Онлайн", "Иннекс".

"Следующий шаг программы "малой" приватизации – публикация перечней всех объектов приватизации и вскоре - объявление первых аукционов", – указывает министерство.

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Ранее правительство анонсировало объявление первых аукционов в конце июня 2018 года. Фонд госимущества утвердил перечень более чем из 600 объектов "малой" приватизации, которые подлежат ей в этом году.

Согласно законодательству "малая" приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.

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Новости Бизнеса, Аккредитация, Малая приватизация, МЭРТ, Электронные площадки.
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