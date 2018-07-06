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За последние 5 месяцев в Украине больше всего выросла цена на овощи и фрукты

Цена на овощи и фрукты
17:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: По сообщению Госстатистики в январе-мае 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%.

Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты.

"Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты", - говорится в сообщении Госстатистики.

На 7-2,5% стали дороже рыба и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, молочные продукты, масло, безалкогольные напитки.

В то же время на 20,8% подешевели гречневая крупа, на 11,2-2,2% - яйца, сахар, сало, молоко.

При этом, тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,4%, что связано с повышением тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 11,8%, водоснабжение на 6,9%, канализацию на 6%.

Как сообщалось ранее, Госстат подсчитал, сколько украинцы задолжали за коммуналку.

Рост цен в сфере здравоохранения на 4,6% произошел за счет подорожания услуг больниц на 7,7% и амбулаторий на 6,8%.

Цены в сфере транспорта повысились на 4,7% главным образом из-за подорожания транспортных услуг на 9,4%, топлива и масел на 4,1%.

В целом инфляция в январе-мае достигла 4,4% (в соответствующем периоде предыдущего года - 6,2%).

 

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Новости Бизнеса, Госстат, Овощи, Продукты питания, Фрукты, Цена.
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