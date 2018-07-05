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Госстат подсчитал, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Счета за ЖКУ
09:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что в мае 2018 года задолженность украинцев за отопление и горячее водоснабжение сократилась на 7,5%.

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в мае 2018 года снизилась на 7,5% по сравнению с апрелем 2018 года и составила 12,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 8,8% и составила 3,7 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 500 млн грн.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод выросли на 31,6% по сравнению с апрелем и составили 2,5 млрд грн. По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 3 млрд грн (107,5% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период).

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Оставшийся долг населения за этот вид услуги на составляет 3,9 млрд грн. Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,8 млрд грн, что составило 100,7% начисленных за этот период сумм.

Также сообщается, что за январь-май 2018 года с населением было заключено 31,2 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 200,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 113,9 млн грн.

Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2018 года снизилась на 14,2% по сравнению с мартом 2018 года и составила 13,3 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Госстат, ЖКУ, Задолженность, Сокращение, Украинцы.
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