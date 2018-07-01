Розенко посоветовал украинцам, что делать в случае неполучения субсидии

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал украинцев не сдаваться до последнего и обращаться в комиссии, которые рассматривают спорные случаи назначения субсидий. Об этом Розенко заявил на полях Первого международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, который проходит в селе Криворовня Ивано-Франковской области.

Согласно новым правилам, количество претендентов на получение субсидий может значительно сократиться. В то же время, за неиспользованные или сэкономленные субсидии, как и в прошлом году, правительство вернет деньги наличными.

"Мы уже проводим пилотный проект. И в этом году это будет повторено - выплатим людям наличными компенсацию за неиспользованную субсидию, за сэкономленную субсидию. То есть, это первый шаг к полной монетизации. И таким образом, мы спокойно подойдем к процессу предоставления субсидий в монетизованной форме", - подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве заявили, что цель нововведений - предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, которые скрывают свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для оказания помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать. Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет стать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, органы соцзащиты автоматом начислять доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.