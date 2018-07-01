Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Новости: В Украине прекращается выпуск мелких монет
В Украине прекращается выпуск мелких монет
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
X

Розенко посоветовал украинцам, что делать в случае неполучения субсидии

Платежки
10:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко посоветовал украинцам при отказе в предоставлении субсидии обращаться в комиссии, которые рассматривают спорные случаи.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал украинцев не сдаваться до последнего и обращаться в комиссии, которые рассматривают спорные случаи назначения субсидий. Об этом Розенко заявил на полях Первого международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, который проходит в селе Криворовня Ивано-Франковской области.

Согласно новым правилам, количество претендентов на получение субсидий может значительно сократиться. В то же время, за неиспользованные или сэкономленные субсидии, как и в прошлом году, правительство вернет деньги наличными.

"Мы уже проводим пилотный проект. И в этом году это будет повторено - выплатим людям наличными компенсацию за неиспользованную субсидию, за сэкономленную субсидию. То есть, это первый шаг к полной монетизации. И таким образом, мы спокойно подойдем к процессу предоставления субсидий в монетизованной форме", - подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве заявили, что цель нововведений - предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, которые скрывают свои доходы.

В Минсоцполитики сообщили о начале проверок получателей субсидий

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для оказания помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать. Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет стать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, органы соцзащиты автоматом начислять доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Комиссия, Обращение, Отказ, Павел Розенко, Получение субсидии, Рассмотр, Спорные случаи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

"Киевводоканал" проводит борьбу с должниками: перекрывает канализацию ГФС напоминает об обязательной оплате налога на недвижимость Минрегион намерен изменить еще 16 строительных норм

Последние новости

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июль Лидер обороны сборной Испании пропустит матч с Россией Самые долгожданные фильмы этого месяца
Сегодня читают
01 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
02 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
03 Сын Таисии Повалий публично унизил мать
04 В киевской больнице "Феофания" скончался бывший нардеп
05 Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
Новости сегодня
11:35 "Шахтер" завершил первый сбор и вернулся в Украину
11:34 Украинским рекам грозят дождевые паводки
11:26 Эксперты назвали стоимость новых iPhone
11:25 Польша планирует запустить поезд из Перемышля в Берлин
11:25 Испания - Россия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Новости: Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Новости: Подтопленные дома и сорванные крыши: в Украине ликвидируют последствия непогоды
В Украине ликвидируют последствия непогоды
Новости: Рецепт дня: чипсы из лаваша
Рецепт дня: чипсы из лаваша
Добавить комментарий
0