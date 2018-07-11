Гройсман заявил о наступление экономической стабильности

Замедление темпов инфляции до 9% в годовом измерении свидетельствует о наступлении экономической стабильности в Украине.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за І полугодие этого года на заседании Кабинета министров.

"Мы имеем очень положительный сигнал - замедление инфляции. Инфляция сейчас составляет менее 10%, то есть 9%. Это меньше, чем мы прогнозировали. Это означает, что мы начинаем стабилизировать ситуацию в стране", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что для страны важно достижение как экономической, так и политической стабильности.

"Мы сможем более эффективно обслуживать внешние долги, которые были накоплены до 2013 года, которые могут ударить по экономике государства. Я убежден, что в среднесрочной перспективе все будет благополучно", - отметил премьер.

Как сообщалось, по данным НБУ, потребительская инфляция в Украине в июне замедлилась до 9,9% в годовом измерении (по сравнению с 11,7% в мае).