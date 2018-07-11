Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Гройсман заявил о наступление экономической стабильности

Владимир Гройсман
13:45 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Потребительская инфляция в июне замедлилась до 9,9% в годовом измерении (по сравнению с 11,7% в мае).

Замедление темпов инфляции до 9% в годовом измерении свидетельствует о наступлении экономической стабильности в Украине.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за І полугодие этого года на заседании Кабинета министров.

"Мы имеем очень положительный сигнал - замедление инфляции. Инфляция сейчас составляет менее 10%, то есть 9%. Это меньше, чем мы прогнозировали. Это означает, что мы начинаем стабилизировать ситуацию в стране", - сказал Гройсман.

Премьер Украины требует от министров согласовывать любое общение с РФ

Он подчеркнул, что для страны важно достижение как экономической, так и политической стабильности.

"Мы сможем более эффективно обслуживать внешние долги, которые были накоплены до 2013 года, которые могут ударить по экономике государства. Я убежден, что в среднесрочной перспективе все будет благополучно", - отметил премьер.

Как сообщалось, по данным НБУ, потребительская инфляция в Украине в июне замедлилась до 9,9% в годовом измерении (по сравнению с 11,7% в мае).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Инфляция, НБУ, Премьер-министр Владимир Гройсман, Украина, Экономическая стабильность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина в июне увеличила экспорт сахара Всемирный банк оценил потери экономики от ограничений образования девочек Мировые цены на нефть рекордно снизились

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0