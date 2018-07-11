Премьер Украины требует от министров согласовывать любое общение с РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министрам координировать с Министерством иностранных дел Украины любые контакты с Российской Федерацией и не выходить за рамки предоставленных директив.

"Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго. Все такие вещи провоктивных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина.

Как сообщалось ранее, правительство направит на проекты инфраструктуры Донбасса в этом году в сумме 12 млрд грн.