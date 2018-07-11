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Кабмин потратит на Донбасс 12 млрд грн

Разгромленный дом
13:04 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман сообщает, что на восстановление Донбасса в этом году Кабинет министров готов выделит 12 млрд грн.

Кабинет министров Украины направит на проекты инфраструктуры Донбасса в этом году в сумме 12 млрд грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь об итогах первого полугодия.

"В этом году мы направляем 12 млрд грн на различные программы. Но мне кажется, что к этому подошли очень механически - количеством объектов и количеством проектов. Мой вопрос только один, я хочу, чтобы мыслили категориями, не количеством проектов, а того, что построение того или иного объекта даст в качестве жизни украинским гражданам на Донбассе. То есть какие проекты нужно строить", - подчеркнул он.

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Глава правительства отметил, что сейчас все проекты проходят инспектирование по поводу их необходимости.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести ревизию проектов, которые реализуются на Донбассе, на предмет того, соответствуют ли они потребностям людей.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Восстановление инфраструктуры, Донбасс, Кабмин.
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