"Ассоциация фермеров" возмущена выходками депутатами
Новости Бизнеса: Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич отметил, что в Украине насчитывается 33 млн га земли сельскохозяйственного назначения.
Народные депутаты сделали все возможное, чтобы пополнить карманы крупных зернотрейдеров за счет госбюджета. Об этом сказал председатель ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, комментируя принятый ВРУ законопроект №7010.
Документ формально касается "единого окна" на таможне. Наряду с этим, во время голосования с нарушением Регламента, в законопроект были внесены поправки народного депутата Олега Кришина, которые позволили большим зернотрейдерам воспользоваться субсидиями фермеров на приобретение железнодорожных вагонов. Частичная компенсация составит 30%.
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Аграрии просят Президента Украины Петра Порошенко ветировать поправки к закону. Некоторые народные депутаты, тем временем, настаивают на переголосовании документа.
Новиков предлагает принять более радикальные меры.
"Надо выполнять регламент ВРУ, а тех кто не выполняет и нарушает его - сажать за решетку. Это единственный выход", - считает он.
Новиков добавил, что это далеко не первая законодательства инициатива в сфере АПК, принята с грубым нарушением Регламента.
"Помним, как ночью вносились "соевые правки". Теперь неизвестно откуда появляется эта правка, ее дописывает кто и как хочет. Беспорядок какой", - сказал он.
Как и теперь, тогда "соевые правки" связывали с народным депутатом, членом Налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет крупнейшим перерабатывающим агрохолдингом и зернотрейдером "Кернел".
По предварительным данным экспертов, с учетом сумм возврата НДС и закупки вагонов за бюджетные средства - размер госдотаций и преференций для "Кернел" в этом году может достичь 10 млрд грн.
Такая щедрость украинской власти как минимум экономически необоснованна, считает Новиков.
"10 млрд грн - это очень много. Я, конечно, не уверен, что именно такая сумма получится, но сегодня все сделано для того, чтобы они ("Кернел", - ред.) ее получили. Они имеют большое возмещения НДС при экспорте масличных, а простым аграриям - ноль. Да еще и хотят "залезть" на 945 млн грн компенсаций аграриям за покупку сельхозтехники. Если вагоны есть сельхозтехникой, то, извините", - сказал он, добавив, что в украинском парламенте лоббизм побеждает над здравым смыслом.
"Нельзя размазывать крошки госбюджета еще на крупные компании, надо поддерживать слабых. А может, давайте еще на самолетах их наклейки сделаем -" сделано за государственные средства ". Жаль, что у нас тот, кто сидит в ВР, делает все, чтобы средства плыли к нему рекой ", - резюмировал Новиков.