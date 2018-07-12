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Украина в июне увеличила экспорт сахара

Сахар
10:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: В июне 2018 года Украина экспортировала на 25% больше сахара, чем в мае этого же года.

Украина за июнь текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировали 67,6 тыс. тонн сахара, что на 25% больше чем в предыдущем месяце, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51%, Ливию - 35%. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5%, Армению и Грузию - по 3%", - цитируется в сообщении руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

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За 10 месяцев текущего МГ украинские производители экспортировали 501,0 тыс. тонн сахара, что на 32% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

"В этом году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году. По прогнозам ассоциации, производство сахарной свеклы уменьшится ориентировочно на 10% и будет колебаться в пределах 13,1 млн тонн. Соответственно, производство сахара составит около 1,75 млн тонн", - указали в ассоциации.

Как сообщалось, Украина в 2016/2017 МГ увеличила экспорт сахара в 6,8 раза – до 769,3 тыс. тонн.

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Новости Бизнеса, Национальная ассоциация производительства сахара, Сахар, Украина, Укрцукор, Экспорт.
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