Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.
Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды, несмотря на остановку завода "Днипроазот", заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Что касается хлора – я поручил системно заниматься этим вопросом вице-премьер министру Геннадию Зубко, и тот план, который на сегодня представлен, говорит о том, что хлор в Украине будет. Что касается предприятия ("Днипроазот" – прим. ред) – я готов сделать все, чтобы сберечь рабочие места, но пока что инструментов у меня нет", - сказал В.Гройсман.
Он добавил, что "Днипроазот" должен покупать газ по рыночной стоимости, и государство не может продавать ему газ по цене ниже его себестоимости.
"Днипроазот" покупает газ так, как и вся украинская промышленность. Нет газа дешевле. Я думал, как это можно сделать. У меня нет ответа на этот вопрос. Найдите хоть одного добытчика газа, который продаст газ дешевле. Государство также не может продавать газ дешевле, чем его стоимость", - отметил премьер-министр.
Он также сообщил, что правительство ищет возможности международного финансирования очистки рек, поскольку "Украине это не по карману".
Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Как сообщалось, в середине июня АО "Днипроазот" – производитель жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство этого вещества. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора оставалось от недели до 20 дней.
В "Киевводоканале" ранее предупредили, что из-за прекращения поставок обеззараживателя могут быть проблемы с питьевой водой, однако потом сообщили, что Киев достаточно обеспечен хлором, а в Украине рассматривают варианты замены этого раствора.