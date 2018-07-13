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Из-за угроз США Иран сократил добычу нефти

Судно, перевозящее нефть
15:07 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: Иран сократил добычу нефти, в мае было 3,822 баррелей в сутки в июне стало 3,799 миллионов, Саудовская Аравия вышла на первое место по добыче нефти.

Иран в июне сократил добычу нефти на 22700 баррелей в сутки по сравнению с июнем 2017 года. Об этом говорится в отчете ОПЕК за июнь 2018 года. Об этом сообщает Анадолу.

По данным отчета, добыча нефти в Иране в мае составила 3,822 миллиона баррелей в сутки, и в июне этот показатель сократился до 3,799 миллиона.

Страны ОПЕК за указанный период в целом увеличили добычу нефти на 173 тысячи баррелей в сутки - до 33,327 миллиона.

Больше всего нефти в июне добывала Саудовская Аравия - 10,42 миллиона баррелей в сутки (рост на 405 тысяч баррелей по сравнению с маем). Далее следует Ирак - 4,533 миллиона баррелей нефти в сутки. 

Мировые цены на нефть рекордно снизились

Напомним, США не пожелали вывести компании ЕС из-под санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Ирана. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если Соединенные Штаты возобновят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти.

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Новости Бизнеса, Иран, Нефть, Санкции, США.
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