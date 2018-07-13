Нефть завершает неделю рекордным падением

Основными негативными факторами для рынка стали опасения замедления роста спроса на топливо из-за торговых войн и восстановление добычи в Ливии.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 кв уменьшилась на $0,2 (0,27%) - до $74,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,09 (0,13%) - до $70,24 за баррель.

С начала недели цена Brent снизилась на 3,7%, WTI подешевела на 4,8%.

Как сообщила ранее национальная нефтедобывающая корпорация Ливии National Oil Corp., она получила обратно контроль над основными экспортными терминалами страны и готовится возобновить поставки и нарастить добычу в ближайшее время. Страна может повысить добычу на 700 тыс. баррелей с текущего уровня

Между тем накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) выразило мнение, что потенциал мировых нефтедобытчиков по повышению производства может быть практически исчерпан.

"Еще неделю назад такие заявления могли спровоцировать значительный скачок цен", - отмечают аналитики Commerzbank.