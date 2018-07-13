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Крупнейший банк Японии приостанавливает работу с банками Ирана
16:21 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости Бизнеса: Как сообщается, финоперации будут полностью приостановлены с 12 августа.
Mitsubishi UFJ Financial, крупнейший банк Японии, приостановит все финансовые операции с банками Ирана до четвертого ноября 2018 года.
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на агентство Kyodo.
Японский банк приостановит все финансовые операции с Ираном с 12 августа по причине санкций США против Тегерана.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из иранской сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и распорядился повторно ввести санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках соглашения.
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