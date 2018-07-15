Гройсман рассказал о реформах на шахтах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на Правительственном портале.

"От имени правительства Украины и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником - Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности! Металлургическая и горнодобывающая промышленность - одна из самых больших и важных отраслей промышленности, настоящий локомотив национальной экономики. От работы отрасли зависят другие промышленные кластеры нашей страны", - заявил Гройсман.

Он отметил, что для дальнейших достижений нужно провести модернизацию отрасли, ввести современные механизмы управления, "осуществить структурные реформы, которые выведут из тени миллиардные средства, сделать исключить возможность коррупционных рисков".

"В условиях сотрудничества с Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации, в частности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, мы должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в металлургической отрасли, ведь именно это является одним из условий привлечения инвестиций в эту отрасль. Наша задача - обеспечение перехода металлургической и горнодобывающей промышленности на новую, высокотехнологичную ступень производства с современными европейскими стандартами, которые гарантируют ее развитие и конкурентоспособность на глобальном рынке", - заявил глава правительства.

Он поблагодарил всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности за важный и профессиональный труд.