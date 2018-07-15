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Гройсман рассказал о реформах на шахтах

Владимир Гройсман
12:51 Сегодня Телеграф
Фото: КМУ

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности за работу и рассказал о дальнейших планах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на Правительственном портале.

"От имени правительства Украины и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником - Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности! Металлургическая и горнодобывающая промышленность - одна из самых больших и важных отраслей промышленности, настоящий локомотив национальной экономики. От работы отрасли зависят другие промышленные кластеры нашей страны", - заявил Гройсман.

Он отметил, что для дальнейших достижений нужно провести модернизацию отрасли, ввести современные механизмы управления, "осуществить структурные реформы, которые выведут из тени миллиардные средства, сделать исключить возможность коррупционных рисков".

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"В условиях сотрудничества с Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации, в частности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, мы должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в металлургической отрасли, ведь именно это является одним из условий привлечения инвестиций в эту отрасль. Наша задача - обеспечение перехода металлургической и горнодобывающей промышленности на новую, высокотехнологичную ступень производства с современными европейскими стандартами, которые гарантируют ее развитие и конкурентоспособность на глобальном рынке", - заявил глава правительства.

Он поблагодарил всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности за важный и профессиональный труд.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, День металлурга, Металлургическая и горнодобывающая промышленность, Праздник, Реформы на шахтах.
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