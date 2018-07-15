Гройсман отчитался о закупке сканеров для таможни за ₴700 млн

Государственная фискальная служба Украины закупила 10 сканирующих систем для таможни за 700 млн гривен.

Об этом в сети Facebook сообщил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"ГФС закупила 10 сканирующих систем для таможни. Еще в прошлом году на это было выделено 1,3 млрд грн. Однако, благодаря публичным торгам в системе ProZorro удалось приобрести сканеры за 700 млн грн, фактически сэкономив для бюджета еще 600 млн", - говорится в сообщении.

Премьер добавил, что системы установят на наиболее загруженных пропускных пунктах на границе со всеми соседями Украины.

"Наличие сканеров сделает невозможным многие контрабандных схем, а для честного бизнеса наоборот сыграет в "плюс". Прошел сканирование - едешь дальше, не тратя время на физический осмотр транспорта", - резюмировал В.Гройсман.