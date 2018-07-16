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Климкин назвал преимущество продления контракта на транзит газа РФ через Украину

Павел Климкин
21:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что продление контракта на транзит газа РФ в ЕС через Украину по новым правилам будет способствовать евроинтеграции.

Продление контракта на транзит российского газа в ЕС через Украину после 2019 года поспособствует скорейшей евроинтеграции страны, убежден министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.

"Украина много сделала на пути внедрения европейских правил на рынке газа. Важные вопросы, которые остаются открытыми - например, анбандлинг, - также решаются согласно принципам ЕС. На трехсторонних консультациях нам важно, чтобы и транспортировка российского газа в дальнейшем происходила в соответствии с новыми европейскими правилами, которые действуют в Украине", - написал он в колонке для издания "Европейская правда".

П.Климкин выразил надежду, что все участники консультаций поддержат такую позицию Украины.

"Украина заинтересована в этом, потому что транзит будет осуществляться в прозрачных и конкурентных условиях. Евросоюз – поскольку будет иметь понятные для себя правовые рамки транспортировки, а следовательно, и большую предсказуемость и стабильность поставок газа. Наконец, для России пристальное внимание Брюсселя к соответствию украинских норм требованиям ЕС будет дополнительной гарантией соблюдения контрактных условий", - отметил министр.

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Он подчеркнул, что европейские правила для транзита исключат возможность произвольного навязывания условий контракта любой из сторон, поскольку, например, тарифы будут устанавливаться регуляторами по методологии ЕС, а все споры будут решаться в Европейском суде.

П.Климкин отметил, что по итогам предстоящих 17 июля в Берлине консультаций не стоит ожидать решений об объемах транзита газа. "Если мы договоримся о принятии европейских правил, то только тогда сможем вести разговор о таких параметрах транзита газа, как объемы и все остальные", - резюмировал П.Климкин.

Как сообщалось, делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС по условиям транспортировки газа возглавят министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. В консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Газпрома".

По словам главного коммерческого директора НАК Юрия Витренко, Украина выйдет на трехсторонние переговоры с предложением обеспечивать транзит природного газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам. В частности, речь идет о тарифах на транзит газа, бронирование мощностей и обмен данными.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Евроинтеграция, ЕС, Павел Климкин, Продление контракта, Транзит российского газа через Украину.
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