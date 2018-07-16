Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии

В случае урегулирования спора между ОАО "Газпром" (РФ) и НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитражном суде РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины, заявляет президент РФ Владимир Путин.

"Что касается "Северного потока-2, я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит (газа через территорию Украины – прим. ред). Более того – мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.

По словам В.Путина, РФ и США, как крупнейшие нефтегазовые державы, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков.

"Потому что мы не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела, поскольку от этого будут страдать наши производители, кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имея в виду сланцевый нефтегаз. За определенными рамками исчезает рентабельность производства", - сказал президент РФ.

"Не заинтересованы также мы и в чрезмерно высоких ценах, потому что это будет убивать переработку, машиностроение и прочие отрасли экономики. У нас здесь есть о чем поговорить, есть поле для сотрудничества", - добавил В.Путин.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил о предпринимаемых на территории Швейцарии и Нидерландов действиях по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.