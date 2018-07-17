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В МВФ перечислили главные угрозы роста мировой экономики

Экономика
15:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли.

МВФ оставил свой апрельский прогноз о перспективах роста мировой экономики без изменений, но в то же время предупредил, что обострение противоречий в международной торговле является самой серьезной угрозой для перспектив роста глобальной экономики. Об этом говорится в докладе МВФ.

Так, в новом докладе МВФ указывается, что в текущем и будущем годах темпы роста мировой экономики составят 3,9%, что соответствует апрельским прогнозам. При этом отмечается, что с учетом обострения торговых противоречий, а также уже достигнутых ключевыми экономическими субъектами пиков роста, дальнейшие темпы увеличения мирового ВВП уже не будут столь синхронными, а риски нисходящих тенденций проявятся более отчетливо.

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В докладе подчеркивается, что последние меры США по введению пошлин на импортную продукцию и ответные меры со стороны торговых партнеров, а также обострение торговых противоречий в мировой торговле может оказать негативное влияние на инвестиции, стоимость активов и уверенность бизнеса. Именно поэтому обострение ситуации в международной торговле является наиболее серьезной угрозой для перспектив роста мировой экономики.

Напомним, Международный валютный фронт требует сделать единой цену на газ для населения и промышленности в Украине, переговоры по этому вопросу продолжаются уже год.

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Новости Бизнеса, МВФ, Международный валютный фронт, Рост мировой экономики, Украина, Экономика.
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