Украина нарастила экспорт в Норвегию
Новости Бизнеса: Министр экономического развития и торговли Степан Кубив провел встречу с министром экономики Норвегии.
В прошлом году украинский экспорт в Норвегию вырос на 36%.
Об этом сообщил в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.
"Товарооборот с Норвегией за 2017 год вырос на 32,1% относительно 2016 года, при этом экспорт увеличился н 36,4%, а более 23% норвежских инвестиций направлены в промышленность и почти 18% в научную и научно-техническую деятельность", — написал Кубив.
При этом, по его словам, норвежская Scatec Solar планирует построить в Украине от 7 до 10 комплексов солнечных электростанций общей мощностью от 200 до 300 мВт и стоимостью от 200 до 300 млн евро. Первые две из них должны появиться в Черкасской области.
Кроме того, еще одна норвежская компания — NBT планирует инвестировать около 450 млн долларов и построить 67 ветровых электроустановок мощностью 250 МВт на Херсонщине.