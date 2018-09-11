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Украина нарастила экспорт в Норвегию

Степан Кубив
17:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Министр экономического развития и торговли Степан Кубив провел встречу с министром экономики Норвегии.

В прошлом году украинский экспорт в Норвегию вырос на 36%.

Об этом сообщил в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.

"Товарооборот с Норвегией за 2017 год вырос на 32,1% относительно 2016 года, при этом экспорт увеличился н 36,4%, а более 23% норвежских инвестиций направлены в промышленность и почти 18% в научную и научно-техническую деятельность", — написал Кубив.

При этом, по его словам, норвежская Scatec Solar планирует построить в Украине от 7 до 10 комплексов солнечных электростанций общей мощностью от 200 до 300 мВт и стоимостью от 200 до 300 млн евро. Первые две из них должны появиться в Черкасской области.

Кроме того, еще одна норвежская компания — NBT планирует инвестировать около 450 млн долларов и построить 67 ветровых электроустановок мощностью 250 МВт на Херсонщине.

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Новости Бизнеса, Импорт, Норвегия, Степан Кубив, Экспорт, Экспорт в Норвегию.
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